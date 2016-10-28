Yarın akşam saat 19.00’da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Adanaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bugün Atatürk Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla saat 16.00’da Adana’ya hareket edecek ve bu kentte kampa girecek.

SNEIJDER VE HAKAN BALTA KADRODA YOK

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan 3 isim Adana’ya götürülmedi. Hollanda milli takımından sakat döndükten sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymeyen, Trabzonspor karşılaşmasında da 69 dakika forma giyebilen Sneijder, Adanaspor maçının kadrosuna alınmadı. Diğer taraftan sakatlıkları bulunan Hakan Balta ve Sigthorsson’da kafilede yer almayan diğer isimler oldu. Galatasaray’ın Adanaspor kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

"Fernando Muslera, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."