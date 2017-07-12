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Galatasaray’da Avrupa mecerası başlıyor

Galatasaray, 2017 - 2018 sezonunu yarın deplasmanda Östersunds'a karşı oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçıyla açacak.

Galatasarayda Avrupa mecerası başlıyor

12 Temmuz 2017 11:28

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’de 4. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı. Sezonu en erken açan ekip olan sarı-kırmızılılar, ilk resmi maçına İsveç deplasmanında çıkacak.

Hazırlık maçları kayıpsız geçildi

2017-2018 sezonu çalışmalarına Süper Lig'in bitmesinden 15 gün sonra 19 Haziran’da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, yurt dışı çalışmalarını Slovakya’nın Samorin şehrinde geçirdi. Burada iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, Gyirmot'u 1-0, Diaosgyor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni transferler, Avrupa maçına hazır

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet, orta saha ve defans bölgesine katkılarda bulundu. Teknik Direktör Igor Tudor’un Östersunds maçına kadar transferini istediği isimler Avrupa maçına yetişti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Bafetimbi Goimis, Younes Belhanda ve Maicon’u kadrosuna kattı. Yeni transferlerden Belhanda, Diaosgyor maçında sakatlık yaşamıştı. İsveç’e götürülecek Faslı futbolcunun durumu ise maç saati belli olacak.

Avrupa’da 268. randevu

Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 73, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 267 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 99 kez rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitliği bozulmazken, rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 397 gol gördü.

Düdük Juan Martinez Munuera’da

Östersunds - Galatasaray maçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font yapacak. Dördüncü hakem ise Mario Melero Lopez olacak. 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: avrupa, galatasaray


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