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Galatasaray'da başkan adayı Ali Fatinoğlu projelerini anlattı

Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, projelerini anlattı. Fatinoğlu, gelir getirici kalemlere ihtiyaç olduğunu belirterek, “Özellikle spor okullarıyla gelir sağlayacağız ve futbolcu yetiştireceğiz” dedi.

Galatasarayda başkan adayı Ali Fatinoğlu projelerini anlattı

15 Mayıs 2018 23:42

Galatasaray’da 26 Mayıs’ta yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’da adaylığını açıklayan Ali Fatinoğlu, projelerini anlattı. Sarı-kırmızı platformun ev sahipliğinde yapılan toplantıda Fatinoğlu, göreve gelmesi durumunda Galatasaray’a gelir getirecek projelerinin olacağını anlattı. Yıllık seyahat masraflarını düşürmek için planlama yaptıklarını ve bu seyahatlere iş adamlarını götürerek masrafları kısmayı düşündüklerini söyleyen Fatinoğlu, Türk Telekom Stadyumu’nda da düğün, nişan ve davet gibi organizasyonlarla para kazanmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu özel günlerde ‘Kırmızı günler’ ve ‘Sarı günler’ adı altında organizasyonlar düzenlemeyi amaçladıklarını sözlerine ekleyen Fatinoğlu, “Bu günlerde mağazaların satışlarıyla kulübe gelir kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu günleri İstanbul’un dışında ve yurt dışında da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

En önemli proje spor okulları


Mağazacılık konusunda birçok büyük firmanın içinde stant kurarak, mağaza masraflarını aşağıya çekmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Fatinoğlu, en önemli projesini de açıkladı. Sarı-kırmızılı camianın UEFA tarafından transfer kısıtlaması cezasıyla karşı karşıya kalacağını da belirten Ali Fatinoğlu, spor okullarından yetiştirecekleri çocukların, gelecekte Galatasaray forması giyeceğini, bu spor okullarından elde edilecek gelirin de kulübe büyük kazanç getireceğini söyledi.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın
 

 

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