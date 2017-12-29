Galatasaray'da başkan adayları belli oldu

Galatasaray'da 13-20 Ocak 2018’de yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul'de başkanlık için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adayları ve listeleri şu şekilde:
Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca 13-20 Ocak 2018’de yapılacak olan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Dursun Aydın Özbek (6602) ve Mustafa Cengiz (10649) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etmişlerdir.
Adayların Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu'nda görev yapacak üyelerinin listeleri kıdem ve sicil yönünden yeterlilikleri sicil kurulunca incelenmiş olarak, müracaat sırasına göre aşağıda sunulmaktadır. Saygılarımla, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar.
Başkan Adayı
6602 Dursun Aydın Özbek
Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları
5366 Özkan Olcay
6939 A.Nasuhi Sezgin
6532 Osman Kocaman
8993 Mehmet Dedeoğlu
9461 Can Topsakal
11359 Ahmet Cebeci
11671 İsmail Sarıkaya
11982 H.Murat Atay
12281 Ural Aküzüm
13415 Ali Yüce
Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları
10771 Mehmet Onultan
13004 Cevat Genç
13443 Burçin Aslan
14393 Serdal Koç
16207 Ozan Oral
Denetim Kurulu Asıl Üye Adayları
6886 Cengiz Ergani
9572 Selim Önen
11026 Levent Yaz
Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları
12211 Tolga Erem
13000 Ahmet Tirali
15371 Coşkun Aras
Sicil Kurulu Asıl Üye Adayları
6514 İ.Serdar Eder
6827 Çetin Öztürk
7593 Hayri Gürkan Eliçin
8377 Ali Tüzmen
8934 A.Esat Tansev
9624 Özcan Karamahmutoğlu
11143 Hakan Melek
Sicil Kurul Yedek Üye Adayları
7782 Nihal Özfırat
8924 Ömer Faruk Dak
12437 Jano Kasal
Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları
3794 Oğuz Evrenos
3814 Okan Tekinşen
4052 Cemal Burnaz
4495 Oral Yılmaz
4636 Celal Emon
5348 Can Baydarol
7628 Hakan Ünsaler
Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları
4903 Mustafa Tanrıyar
5524 Ahmet Kaya Kimyacı
5546 Hakkı Derya Göbelek
6720 Zafer Kural
7742 Vedat Gürer
Başkan Adayı
10649 Mustafa Cengiz
Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları
4024 Celal Açar
4581 Ahmet Sabri Şenkal
5157 Acar Baltaş
6718 Nejat Güney
7310 Okan Böke
7552 Adil Araboğlu
10450 Emre Erdoğan
11576 Cenk Soyer
12864 Hacı Hüseyin Toprak
15985 Ahmet Ünal Çeviköz
Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları
7228 Mahmut Recevik
8761 Mehmet Ömer Cansever
9348 Dinç Üner
11797 Erol Özmandıracı
14005 Arif Badur
Denetim Kurulu Asıl Üye Adayları
10655 İbrahim Anıl
13857 Emir Otluoğlu
15383 Reha Ünsay
Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları
10985 Zeki Kadirbeyoğlu
13749 Hayim Pinto
15498 Başar Gündüz
Sicil Kurulu Asıl Üye Adayları
6019 Ali Kunter Akyürek
7215 Celal Ahmet Kalafatoğlu
7338 Faik Süleyman Camat
8054 Selçuk Erdoğmuş
9120 Sedat Besen
10639 Çağatay Cervatoğlu
10728 Birsen Gonca Sarış
Sicil Kurul Yedek Üye Adayları
9021 Leyla Açar
9925 Tayfun Ayrancı
11802 Abdullah Günhan Aksoy
Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları
4277 Yıldırım Baysal
4645 M. Ömer Akad
4840 Ayhan Yeğinsu
5303 Ertuğrul Cem Emiroğu
7136 Tayfun Akçay
8440 Haşmet Akın Ketenci
8785 Mehmet Süha Balın
Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları
4191 Ali Salih Özçakır
6898 Metin Evrim
7652 Turgut Bilgin
9003 Süleyman Müdüroğlu
9031 Necati Tunç Şengül