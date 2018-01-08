Galatasaray’da başkan adaylarının renkleri belli oldu

13-20 Ocak tarihinde yapılacak Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adayı olan Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz’in seçim listeleri için renk seçimi, Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşti. Renk seçimi, tüzüğün 64. maddesi uyarınca Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar’ın huzurunda yapıldı. Seçimde Dursun Özbek’in yerine sicil kurulu listesinde bulunan Nihal Özfırat ile Mustafa Cengiz’in yerine de yönetim kurulu listesinde olan Celal Açar hazır bulundu. Renk seçimleri sonucunda Dursun Özbek kırmızı, Mustafa Cengiz ise sarı pusula ile seçimlerde yarışacak.

Toplantıda açıklamalarda bulunan İrfan Aktar, “29 Aralık’ta iki başkan adayımız seçime beraber katılacakları listeleri verdiler. Biz öncelikle sicil ve kıdem yönünden araştırmalar yaptık ve listeler kesinleşti. Seçime katılacak olan adayların olduğu basılı bir liste düzenliyoruz. Bu liste iki aday olduğu için sarı veya kırmızı olacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK’İN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE BULUNAN İSİMLER ŞÖYLE:

Asıl liste: “Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.”

Yedek liste: “Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.”

MUSTAFA CENGİZ’İN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE BULUNAN İSİMLER İSE ŞÖYLE:

Asıl liste: “Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.”

Yedek liste: “Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.”

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol / İHA)