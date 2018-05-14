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Galatasaray'da başkan adaylarının renkleri belli oldu

Galatasaray'da 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının oy pusulalarının renkleri belli oldu. Ali Fatinoğlu mor, Ozan Korkut kırmızı, Dursun Özbek sarı ve mevcut Başkan Mustafa Cengiz gri oy pusulasıyla seçime girecek.

Galatasarayda başkan adaylarının renkleri belli oldu

14 Mayıs 2018 18:31

Galatasaray'da 19 Mayıs'ta yapılacak olan, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesinde 4 başkan adayının oy pusulalarının rengi, çekilen kura sonrasında belli oldu. Ali Fatinoğlu, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz için temsilcileri kura çekerken, Ozan Korkut, kendi oy pusulasının rengini bizzat çekti. Çekilen kuralar sonrasında Ali Fatinoğlu mor, Ozan Korkut kırmızı, Dursun Özbek sarı ve Başkan Mustafa Cengiz'in gri oy pusulasıyla seçime gireceği belirlendi.

Kuraların ardından Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, seçime katılacak olan adaylara başarılar diledikten sonra, "Bu zamana kadar olduğu gibi 4 başkan adayının ve arkadaşlarının centilmenlik yarışına devam etmesini istiyoruz. Galatasaray'da başkan adayı olmak herkese nasip olmayacak bir şey. Değerli adayların bu süreç içinde kendi popülaritelerini artırıcı iletişimden vazgeçmelerini, özellikle yazılı ve görsel basında bundan çekinmelerini, Galatasaray'ın marka değerini korumak için özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekildi.  

Bozhan Memiş

 

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