Diğer
Kategoriler

Galatasaray’da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasarayda Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

28 Nisan 2017 16:49

Sarı-kırmızılı ekipte, Bursaspor hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde üç takımlı topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Ardından interval koşu yapan oyuncular, bir sonraki kısımda top kaybında baskı çalışması üzerinde durdu. Son bölümdeki interval koşunun ardından antrenman tamamlandı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!