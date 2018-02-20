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Galatasaray'da Bursaspor mesaisi sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasarayda Bursaspor mesaisi sürüyor

20 Şubat 2018 17:33

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra da pas çalışması yapıldı. Antrenmanın bir sonraki bölümünde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Son bölümde ise her iki kanattan orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ayrıca Cedric Carrasso da bugün sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Bafetimbi Gomis’in de yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de tesislerinde gerçekleştireceği idmanla sürdürecek. 

Etiketler: galatasaray

 

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