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Galatasaray’da deplasmanda kötü istatistik

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 12 maçtır kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasarayda deplasmanda kötü istatistik

12 Temmuz 2017 11:52

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar da kötü bir istatistik dikkat çekiyor.

Son 12 deplasmanda kayıp

Galatasaray, Avrupa’da son 12 deplasman maçında galibiyete ulaşan ekip olamadı. Sarı-kırmızılılar, 11 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere toplam 12 müsabakanın 10'unda sahadan üzgün ayrıldı. 2 karşılaşmada ise rakipleriyle yenişemedi.

Son galibiyet Schalke 04'e karşı

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Bundesliga ekibi Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmişti. 

Oğuzhan Ort


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