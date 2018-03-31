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Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Dursun Özbek yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi.

Galatasarayda Dursun Özbek yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi

31 Mart 2018 20:26

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