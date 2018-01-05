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Galatasaray'da Erman Kunter dönemi sona erdi

Galatasaray, Erkek Basketbol Başantrenörü Erman Kunter'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Galatasarayda Erman Kunter dönemi sona erdi

05 Ocak 2018 14:05

Galatasaray Odeabank, yollarını ayırdığı Başantrenör Erman Kunter ile bu sezon lig ve Eurocup’ta 24 resmi maça çıktı, 10 galibiyet alabildi.

Galatasaray Odeabank’ta kötü gidişatın faturası kesilmeye devam ediyor. İlk olarak Galatasaray’ın Basketboldan Sorumlu Üyesi Can Topsakal, geçtiğimiz günlerde şube sorumluluğundan istifa etmişti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla da Erman Kunter’in görevine son verildiği belirtildi.

LİGDE ZİRVE UZAĞINDA KALDI

Sezona Başantrenör Ergin Ataman’dan boşalan koltuğuna Erman Kunter’i getirerek başlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde istediği sonuçları alamadı ve zirve yarışının da bir hayli uzağında kaldı. Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyordu.

EUROCUP’TA TOP 16’YA YÜKSELTTİ

Avrupa’da ise Eurocup’ta mücadele eden Galatasaray Odeabank, ilk turda B Grubu’nda üst üste 4 mağlubiyet yaşayarak başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra aldığı galibiyetlerle toparladı. Grubu 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura çıktı. Top 16 grupları ilk maçında ise Darüşşafaka’ya evinde 84-65 yenildi.

DARÜŞŞAFAKA MAÇINDA İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Darüşşafaka karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Ermen Kunter’e istifa çağrısında bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Kunter, istifa sorularına, “Bir şey varsa Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir” diye cevap vermişti.

Oğuzhan Ort

 

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