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Galatasaray'da Fatih Terim sesleri! Tek şart...

Galatasaray Başkanı, Igor Tudor'a son bir şans vererek ilk yarı sonundaki tabloya göre Fatih Terim'in kapısını çalacak.

Galatasarayda Fatih Terim sesleri! Tek şart...

20 Kasım 2017 09:50

5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından teknik direktör Igor Tudor'a olan tüm destek çekildi, ancak Hırvat teknik adama son bir kredi daha verildi.

Yaz döneminde yönetimin muhalefetine karşın Tudor'a destek vererek arkasında duran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in fikir değiştirdiği, ancak devre arasına kadar sabredip buna göre bir yol izleyeceği öğrenildi.

Taraftar ile de bağlarını koparan hoca için ilk yarı sonuna kadar bekleyecek olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışından kopmadan kararını verecek, "Devam" ya da "Tamam" diyecek.

İLK TERCİH TERİM

İlk yarı sonunda puan tablosuna bakacak olan Başkan Özbek olası bir ayrılık durumunda Fatih Terim'in kapısını çalacak.

Galatasaray ile Tudor'un yollarının ayrılması halinde Hırvat teknik adama sözleşme fesih bedeli olarak 400 bin euro ödenecek.

A Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından sürekli Tudor'un yerine geleceği söylenen Terim ismine yönetimin önemli bir bölümü destek veriyor.

Nevzat Dindar - Milliyet gazetesi

Etiketler: Fatih Terim, galatasaray

 

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