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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasarayda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor

15 Kasım 2016 13:17

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen idman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra oyuncuların ikişerli grup halinde yaptıkları teknik pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın takip eden bölümünde üç gruba ayrılan oyuncular, baskı çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde sekize sekiz dar alanda çift kale oyun oynandı. Sabah antrenmanı, iki ceza sahası arasında devamlılık arttırıcı koşuyla tamamlandı. Antrenmana milli takım kamplarında yer alan Fernando Muslera ve Bruma katılmadı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
 


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