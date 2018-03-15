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Galatasaray’da Fenerbahçe maçlarının en deneyimlisi Muslera

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera, takımda 18 maçla ile Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim olarak bulunuyor.

Galatasarayda Fenerbahçe maçlarının en deneyimlisi Muslera

15 Mart 2018 10:47

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da iki isim bu maçların gediklisi olarak istatistiklerde yer alıyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalya ekibi Lazio’dan transfer edilen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası’nda 18 kez Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Muslera, takımda bulunan futbolcular içerisinde sarı-lacivertlilere karşı en fazla maç yapan futbolcu olarak yer alıyor.

Muslera’dan sonra Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye karşı 17 kez mücadele etti.  

Oğuzhan Ort
 

 

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