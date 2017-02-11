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Galatasaray'da FETÖ operasyonu

Galatasaray'da FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, eski valiler Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu üyelikten ihraç ediliyor.

Galatasarayda FETÖ operasyonu

11 Şubat 2017 09:54

FETÖ soruşturmasında isimleri geçen Bursa eski valisi Şahabettin Harput, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz, Galatasaray kulüp üyeliklerinden atılmak üzereler...

Bilindiği gibi yönetim kurulu, geçtiğimiz aylarda yüz kızartıcı suçlardan dolayı bu 5 isim için ihraç kararı vermiş, Disiplin Kurulu da onaylamıştı. 12 bin 918 üyeye sahip sarı-kırmızılı kulüpte toplam 15 kişi hakkında FETÖ ilişkisi nedeniyle ihracın gündemde olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki ay yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Divan Başkanlığı FETÖ soruşturmasında isimleri geçen bu 15 üyenin ihracını oylamaya sunacak. Üyeler onay verirse, bu 15 ismin sarı-kırmızılı kulüple ilişkisi resmen kesilecek.

Etiketler: fetö, fetö soruşturması, galatasaray


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