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Galatasaray'da Gaziantepspor mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.


05 Aralık 2016 13:54

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenmanda dün Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11’de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde ise 5’e 2 top kapma ve teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu. Takımımız, ana bölümde ise dar alanda yüksek tempolu beşe beş dar alanda çift kale maç yaptı.
Galatasaray, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
 

Etiketler: galatasaray, gaziantepspor


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