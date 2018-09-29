Galatasaray'da genel kurul başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Daha sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı için başkanlık seçimi yapıldı. Başkanlığa İrfan Aktar ile Metin Aslan aday oldu. Yapılan açık oylama ile Metin Aslan seçildi. Daha sonra toplantı gündeminin maddeleri okundu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

