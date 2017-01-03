Galatasaray'da, 34 yaşındaki Hamit Altıntop'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Liglerde devre arasına girilirken, sarı-kırmızılılarda Hamit Altıntop'un da gönderilmesiyle kadroda bir yer daha açılmış oldu. Galatasaray'a 2012-2013 sezonunun başında transfer olan tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 89 resmi maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan ve 3-2 kaybedilen karşılaşma sonrası Hamit Altıntop'un Tuzlaspor yönetimi ile fotoğrafları paylaşılmış ve bu durum camiadan tepki almıştı.