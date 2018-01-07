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Galatasaray'da iki isim kadro dışı

Galatasaray, Antalya Belek'ta yapacağı devre arası kamp çalışmalarının kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, Emrah Başsan ile Tarık Çamdal'ı kadroya dahil etmedi.

Galatasarayda iki isim kadro dışı

07 Ocak 2018 17:08

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere bu akşam saat 19.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Antalya’ya hareket edecek ve yarın saat 10.30'da çalışmalarına başlayacak. Sarı-kırmızılılarda Belek'te yapılacak kamp kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, Emrah Başsan ile Tarık Çamdal'ı kadroya almadı. Terim'in belirlediği kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor.

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."

Öte yandan Brezilyalı futbolcu Fernando, teknik heyet tarafından verilen özel izinle çarşamba günü kampa katılacak. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: emrah başsan, galatasaray, Tarık Çamdal

 

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