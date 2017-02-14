Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray teknik direktörü Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Özbek ayrıca adı Galatasaray ile anılan Tudor konusunda kesin bir bilgi vermedi.
ayrıntılar geliyor...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray teknik direktörü Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Özbek ayrıca adı Galatasaray ile anılan Tudor konusunda kesin bir bilgi vermedi.
ayrıntılar geliyor...
Galatasaray ile anlaştığı yönünde iddialar ortaya atılan Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, akşam saatlerinde Kardemir Karabükspor tesislerine geldi.
Etiketler: galatasaray, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, yollar ayrıldı