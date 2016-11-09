Galatasaray Kulübü kasım ayı olağan divan toplantısı, Gayrettepe'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu’ndan Cengiz Özyalçın, Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Ural Aküzüm ve üyeler katılırken, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’in, Ankara’da kulüp işleriyle ilgili görüşmeler yaptığı için toplantıya katılamadığı öğrenildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’in, bir önceki olağanüstü genel kurulda alınan yetki çerçevesinde ilgili kurumlarla görüşme ve anlaşma yapmak üzere Ankara’da olduğunu üyelerle paylaştı.

“Bu süreçten sonra işimiz çok zor”

111 yıllık Galatasaray tarihindeki en önemli olağanüstü genel kurulundaki rakamlar hakkında değerlendirmede bulunan Özyalçın, “Öncelikle, bu son yapılan genel kuruldan önce geriye yönelik 5 yıllık bir süreci bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu 5 yılda 5 olağan kongre, 5 tane de olağanüstü kongresi var. Bunlara seçim kongreleri dahil değil. Sanıyorum bugün bizim en son üye sayımız 17 bin 122. Fakat genel kurula katılan üye sayımız bunun yarısı kadar. Bu kongrelere baktığımızda, dikkatinizi çekeceğim bir konu var; Bu olağan kongreler içerisinde 31 Mart mali kongrede katılım yüzde 8.5. Salonda bir elin parmakları kadar az sayıda insan var. Bunu şunun için söylüyorum; Bu son olağanüstü genel kurulda böyle değil. Bu bin 690 kişi, yani yüzde 52’lik bir oya tekabül ediyor. Böylesine bir tarihte bu önemli konuya karşı duyarlılığınızı gösteriyor. Özellikle gelen kurulun, Riva ve Florya’yı imarsal bakımdan 29 Haziran Emlak Konut’la yapmış olduğu ön protokolün genel kuruldan da onaylanarak geçmesi ilkesinden yola çıkarak; somut, tartışmasız, şekilde sizlerin de katkısıyla böyle bir genel kurulu görmenin sevinci içerisindeyim. Bu süreçten sonra işimiz çok zor” açıklamasında bulundu.

Alaçayır: “Yetkiye göre çalıştığımıza emin olabilirsiniz”

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır ise yaptığı açıklamada, “Genel kurulun teveccühüyle aldığımız yetkiye göre çalıştığımıza emin olabilirisiniz” diyerek şunları söyledi: “En kısa zamanda sözleşmeleri de sizlerle paylaşılacak. Benim bizzat uğraştığım Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığımız sözleşme. İntifa hakkının tapuya tescili ile uğraşmaktayız. Bakanın onayını da aldık. Bu tescil işlemleri yapılacak. Bu hafta içinde bitirmeyi ümit ediyorum. Ayrıca Spor Genel Müdürlüğü ile aramızdaki 25 davanın uzlaşmalarını takip ediyoruz. Bu davalardaki uzlaşma sistemi de son zamanlarda devletimizin ortaya koyduğu çok uzun vadede faizsiz ödenmesi için görüşmelere devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Helvacı, tüzük değişikliği ile ilgili hazırlanan taslak hakkında bilgi verdi

Toplantıda, hazırlanmış olan tüzük tadil taslağının ana değişiklik maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Tüzük Tadil Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı, “Bu taslak hazırlanırken, neler düşünüldü de yapıldı, bunu bilmek lazım. Bunlardan birincisi üye profilimizle ilgili ortaya çıkan bir husus; katılımın azlığı. Bin 600 kişiden bahsedildi bu da yüzde 15. Kötümser birisi bunun yüzde 85’i gelmedi diyerek söze başlar. Bu bizim komisyonumuzun da dikkatini çeken bir husustu. Bunun hızla düzeltilmesi lazım. Ceplerinde Galatasaray Kulübü üye kartı ile gezmek onları için avantaj olabilir ama bizim için değil” diye konuştu.

Galatasaray’da üyelikle ilgili düzenlemeler

Yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili üyelere bilgi veren Helvacı, “Galatasaray’daki harcamaların ve denetim kurullarının iyi çalışmadığı tespiti var. Bu da dikkatimizden kaçmadı ve bu değişikliği de öngördük. Hepimiz her madde ile ilgili aynı fikirde değildik ama ikna olduk veya eleştiri getirmenin yerinde olmadığını düşündük. Profili sizlere özetlemeye çalışayım; Galatasaray’a ye üye olma şekli; Bundan sonra Galatasaray üyeliği için herkes, başvuru yaptığı tarihte değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Üye olup olmayacağı kontejanlara bağlı olmadan yapılmalıdır. Bunun için bir bekleme listesi adını verdiğimiz liste oluşturduk. Ayrıca genel kurullara gelmeyen, katılmayan üyelerimizin de artık katılmayacaklarsa üye olmamaları gerekiyor. 4 genel kurula katılmayanların üyeliğinin kendiliğinden düşmesi konusu var. Bunlar üyelikle ilgili gerçekleştirdiğimiz düşünceler” açıklamasında bulundu.

Başkanlık 3 sportif dönemle sınırlanacak

Başkanlık süresinde öngörülen durumla ilgili de bilgi paylaşan Helvacı, “Başkanlık süresini 3 sportif dönemle sınırladık. 3 dönem üst üste başkanlık yapanın, daha başkanlık yapamayacağını düşünerek sınır getirdik. Başkanların erken seçim yapma durumlarında da seçim yaptıkları dönemin 1 seçim dönemi olarak öngörülmesini de hüküm altına altık. Artık başkan ve yönetim kuruluyla, diğer kurulların aynı seçimde seçilmemesi fikrini buraya koyduk. Her birinin bağımsız bir şekilde seçilmesi gerektiğini düzenleme altına altık. Ayrıca yönetimlerimizin tüzüğe uymadığını görüyoruz. Eğer yönetimler tüzüğe uymazlarsa, o taktirde bunun tespit edileceğini, rapora yazabileceğini ve güven oylaması yapılmasının zorunlu olduğunu ortaya çıkardık. Artık yönetimlerin de tüzüğe uymak konusundan onları sisteme dahil etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadece kendi süreleri için borçlanma yetkisi

Galatasaray Genel Kurulu’nun şirketleri denetleyemez hale geldiğine dikkat çeken Mehmet Helvacı, “Bunun önüne geçmek için genel kurulun şirketler üzerinde denetim yapması nasıl olur diye düşündük. Yönetim kurulunun haziran ayında yapacağı bütçe genel kurulunda aynı zamanda bağlı şirketlerin bütçesini yapmak zorunda olduğu, bunu genel kurula sunma zorunluluğunu hüküm altına aldık. Galatasaray’a ilişkin denetimi genel kurul olarak elimize almanın zamanıdır dedik. Bütçenin aşılması halinde tüm yöneticilerin bundan sorumlu olması gerektiğini ekledik. Ayrıca yönetim kurullarının sadece kendi süreleri için borçlanma yetkisi alabileceği, bunlardan fazlası ise genel kurlun 4’de 3’ünün oyuyla ancak borçlanma alabileceğini hüküm altına aldık” ifadelerini kullandı.

Helvacı son olarak, sağlıklı bir tüzüğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, “Bunlar Galatasaray’ın ihtiyacı. En önemlisi bozulmuş olanı düzeltmektir. Bunu mutlaka yapmak zorundayız” dedi.

Kaan Ülker



