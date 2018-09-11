Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktikçalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Serdar Aziz, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Maicon ise fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Türkiye A Milli Takımı ile dün akşam İsveçe karşı forma giyen Emre Akbaba ve Ömer Bayram, günü yenilenme çalışmasının ardından aktif dinlenmeyle tamamladı. Milli takım kamplarından dönerek dün takımla birlikte çalışan Younes Belhanda, Martin Linnes ve Sofiane Feghoulinin ardından bugün de Fernando Muslera, takıma katılarak antrenmanda yer aldı. Nijerya Milli Takımı kampında bulunan Henry Onyekuru ise idmana katılmadı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30da Florya Metin Oktay Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.