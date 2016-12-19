Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptı. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giymeyen futbolcuların ise, topla ısınma çalışması ile başladıkları antrenmanın devamında şut çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise sarı-kırmızılılar, rakipsiz hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Galatasaray, Tuzlaspor karşılaşması öncesi çalışmalarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışma ile tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.