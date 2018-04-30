Diğer
Kategoriler

Galatasaray'da Mariano ve Linnes'in durumları belli oldu

Galatasaray Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Mariano ve Martin Linnes hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasarayda Mariano ve Linnesin durumları belli oldu

30 Nisan 2018 17:52

Dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında sakatlanan Mariano ve Linnes bugün sağlık kontrollerinden geçirildi.

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada; "Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho’nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.
Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes’in ise dikişleri atılmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır" denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç