Galatasaray’da mazbata töreni yapıldı

Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda bin 707 oy alarak sarı-kırmızılı camianın yeni başkanı olan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, bugün Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törene Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Cengiz ve üyelere mazbatalarını Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar verdi.

Bu isimlerin yanında yeni dönemde Sportif A.Ş.’de görev alacak olan Abdurrahim Albayrak da törende hazır bulundu.

Başkan Cengiz’in yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

Yedek Üyeler: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur

Denetim Kurulu Asıl Üyeler: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz

Sicil Kurulu Asıl Üyeler: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış

Sicil Kurulu Yedek Üyeler: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy

Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül

Uygar Aydın

