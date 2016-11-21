Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyerek 5 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz 4 haftalık süreç camianın morallerini bozdu. Yoluna Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile devam eden ve futbolcu, taraftar ve yönetim arasında güçlü bir bağ oluşan Galatasaray'da, alınan 3 mağlubiyet sonrası tartışmalar da başladı. Ligin 12. haftasında cuma günü evinde Bursaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, zorlu maç öncesi Florya'da adeta kırmızı alarm durumunda. Fenerbahçe maçı sonrası bugün için oyuncuları ile toplantı yapacağını ve eksikleri konuşacağını dile getiren Riekerink, bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı, Bursaspor maçına kadar takımı en iyi şekilde hazırlayarak moralleri düzeltmenin planlarını yapıyor.

Selçuk İnan şoku

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Selçuk İnan şoku yaşanıyor. Galatasaray'da 2-0'lık yenilginin ardından bir taraftan da Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde Yardımcı Antrenör Ayhan Akman ile Selçuk İnan arasında yaşanan tartışma gündeme gelmişti. Derbide kendisine ilk 11'de yer bulamayan Selçuk İnan ile Ayhan Akman arasında yaşanan tartışma gözlenmiş, deneyimli oyuncunun Riekerink'in kendisini oyuna almadığı için tepki gösterdiği iddia edilmişti.

Kaan Ülker