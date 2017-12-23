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Galatasaray’da Nigel de Jong antrenmanda

Galatasaray’da sezon başında kadro dışı kalan Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanında yer aldı.

Galatasarayda Nigel de Jong antrenmanda

23 Aralık 2017 19:52

Galatasaray’da Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından takımda değişiklikler sürüyor. Yeni Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve başlamasının ardından sezon başında kadro dışı kalan deneyimli savunma oyuncusu Hakan Balta takımla antrenmanla katılmaya başlamıştı. Terim’in gelmesinin ardından bugün de diğer bir kadro dışı olan Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong da Göztepe maçı için yapılan antrenmanda yer aldı. Fatih Terim, düzenlenen imza töreninde Hollandalı futbolcuyu tekrar takıma çağırdığını açıklamıştı.

33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı son olarak 14 Mayıs 2017 tarihinde deplasmandaki Gaziantepspor maçında giymişti.

Oğuzhan Ort
 

 

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