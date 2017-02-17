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Galatasaray’da Rizespor maçı öncesi 5 önemli eksik

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Wesley Sneijder, Bruma, Carole, Hakan Balta ve Eren Derdiyok yer almadı.

Galatasarayda Rizespor maçı öncesi 5 önemli eksik

17 Şubat 2017 15:57

Süper Lig’in 21. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Igor Tudor, Rizespor maç kadrosuna sakatlıkları devam eden Wesley Sneijder, Carole, Eren Derdiyok ile Bruma ve Hakan Balta’yı dahil etmedi. Sakatlığı geçen Selçuk İnan ise kadroda yer aldı. 

Rize'ye giden Galatasaray’ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu." 

Etiketler: bruma, carole, Eren Derdiyok, galatasaray, hakan balta, sneijder


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