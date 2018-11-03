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Galatasaray'da Schalke 04 maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Schalke 04 maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Schalke 04 maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü haftasındaki Schalke 04 karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Galatasaray, Schalke 04 karşılaşması için pazartesi günü saat 12.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket edecek. Galatasaray'ın maçtan önceki son antrenmanı yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) Arena AufSchalke'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.
Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise yerel saat 18.00'de (TSİ 20.00) Arena AufSchalke'nin medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.  

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