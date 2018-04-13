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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 26 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Galatasarayda seçim tarihi belli oldu

13 Nisan 2018 13:57

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamayla Olağan Seçimli Genel Kurul tarihi duyuruldu. Galatasaray'ın açıklaması şöyle: 

"Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI’nın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir." 

Genel kurulun gündemi ise şöyle:

1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Seçimler;
a. Kulüp Başkanı
b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri
5.Kapanış  

Etiketler: galatasaray

 

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