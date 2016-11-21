Fenerbahçe derbisinden istediği sonucu alamayan ve ligdeki kötü performansını sürdüren Galatasaray’da Selçuk İnan şoku yaşanıyor. 2-0'lık mağlubiyetle dönülen Fenerbahçe maçında kadroda yer alamayan Selçuk İnan, yedek kulübesinde Yardımcı Antrenör Ayhan Akman ile tartışmıştı. Derbide kendisine ilk 11'de yer bulamayan, sonradan Riekerink tarafından oyuna da alınmayan Selçuk İnan’ın, bu karara tepki gösterdiği ve maç sırasında yedek kulübesinde Ayhan Akman ile tartıştığı gözlenmişti. Gerçekleşen olay sonrası Galatasaray yönetiminin nasıl bir karar vereceği, tecrübeli oyuncunun kadro dışı kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu. Selçuk İnan ile görüştüğü belirtilen Galatasaray yönetiminin, gerçekleşecek toplantı sonrası nihai kararı yarın vermesi bekleniyor. İnan'ın bugün yapılan antrenmana ise katılmadığı öğrenildi.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin, yarın yemekte bir araya geleceği ve zorlu Bursaspor maçı öncesi takımdaki morali arttırmak adına adımlar atacağı öğrenildi.

Kaan Ülker