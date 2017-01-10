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Galatasaray’da Yasin’e af çıktı

Galatasaray’da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek.

Galatasarayda Yasine af çıktı

10 Ocak 2017 14:05

Galatasaray’da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak. Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray’ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.

(İHA)


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