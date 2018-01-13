Galatasaray’da yeni üyeler beraatlarını aldı

Galatasaray Spor Kulübü yeni üyelerinin, beratlarının ve kartlarının takdim töreni Başkan Dursun Aydın Özbek, Divan Başkanı İrfan Aktar’ın katılımıyla Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Yapılan törenle 384 kişi Galatasaray Spor Kulübü’ne üye oldu.

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bu toprakların batıya açılan penceresi olan Galatasaray, spor kulübü olarak kazandıkları şampiyonluklarla Türkiye’ye ilkleri ve enleri yaşatmıştır. Karşılaştığı her zorluğa dimdik ayakta durmuştur. Galatasaray çok büyük bir camia. Bir kültür ve eğitim kurumunun birikimiyle buralara kadar gelmiştir. Bu kurumun içinden spor kulübü doğdu. Bu sene 113. yılımıza girdik. Bu spor kulübünün hangi şartlarda kurulduğunu bilmek gerekir. Geçmişten gelen değerlerin en üst seviyede korunmasına dikkat etmemiz lazım. Bugün kayıtlı yaklaşık 17 bin kadar üyemiz var. Ama şu anda kayda açık 7 bin 500 - 8 bine yakın üyemiz var. Genel kurulu, toplantıları 1500-2000 kişi ile yapıyoruz. Yani yüzde 20 ile yapıyoruz. Bu Galatasaray’a yakışmıyor. Bence genel kurullarını bu sayı ile yapması kabul edilir değil. Genel kurullara lütfen katılın. Ne kadar çok olursak Galatasaray’ın ortak aklını daha iyi oluştururuz" diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü’nün diğer kulüplerden farklı olduğunu belirten İrfan Aktar ise, "Hem kültür kurumundan yetişmenin dışında bir ailenin bir kulübüdür. Galatasaray Spor Kulübü ise bu ailenin en değerleri üyelerindendir. Bunun sebebi bütün dünyaya Türkiye’nin en değerli markası olan Galatasaray’ı tanıtmış olmasıdır" şeklinde konuştu.

Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder'in konuşmasının ardından yeni üyelere kulüp kartları ve beratları verildi.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın