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Galatasaray’da yine deplasman yine puan kaybı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında aldığı mağlubiyetle bu sezonki 6. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda yaşadı. Aslan, son 7 deplasman maçında da 1 kez güldü.

Galatasarayda yine deplasman yine puan kaybı

18 Şubat 2018 21:14

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasman kabusu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 22. haftasında Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Aslan, deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon yenilgilerinin hepsini de deplasmanda yaşadı. Galatasaray, ayrıca deplasmandaki son 7 müsabakada sadece 1 kez güldü.

Galatasaray’ın son 7 deplasmanda oynadığı karşılaşmalar şöyle:

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0
E. Yeni Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 1
Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3
D.G. Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
Kasımpaşa: 2- Galatasaray: 1 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: galatasaray

 

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