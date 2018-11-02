Galatasaray'dan 3 boyutlu Fatih Terim koreografisi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, görsel şovlara imza attı. Daha önce derbilerde ve Avrupa kupalarında oynanan müsabakalarda bu şovları yapan sarı-kırmızılı taraftar, derbi öncesinde iki tane koreografi yaptı. İlk olarak ezeli rakibine gönderme yapıldı. Kadıköy'de alınan şampiyonluk, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 20.45'de kazanılan şampiyonluk, 4 yıldız ve ligdeki 21 şampiyonluk hatırlatılırken, ‘Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz' pankartı açıldı.

İkinci koreografi ise Teknik Direktör Fatih Terim temalı gerçekleştirildi. Terim'in 3 boyutlu görseli yapılırken, onun ‘Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük' sözü de pankart olarak açıldı. Daha sonra Şampiyonlar Ligi müziği de çaldı. Bu koreografinin ardından Fatih Terim'in taraftarların yanına giderek teşekkür etti ve daha sonra basın mensuplarına poz verdi.