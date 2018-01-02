Galatasaray'dan Alanyaspor Başkanına cevap

Buna karşın bir spor kanalında yayınlanan “Transfer Raporu” programında Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun oyuncuları Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık. Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır. Böyle bir planlamamız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

Mürselin Kılıç