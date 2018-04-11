Diğer
Kategoriler

Galatasaray'dan anlamlı ziyaret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbol takımı kalecisi Fernando Muslera, kas hastalığı olan Alperen ile Mehmet Emin'i ziyaret etti.

Galatasaraydan anlamlı ziyaret

11 Nisan 2018 15:28

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbol takımı kalecisi Fernando Muslera, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıl etkinlikleri kapsamında, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası oğlu 9 yaşındaki Alperen ve kendisi gibi kas hastası olan 11 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emin, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Çocuklar, Muslera ve Fatih Terim, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın makamında buluştu. Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a Fatih Terim tarafından Galatasaray forması, Alperen ve Mehmet Emin’e Fernando Muslera tarafından imzalı forma hediye edildi.  

Etiketler: Fatih Terim, galatasaray, Muslera

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç