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Galatasaray'dan Belhanda açıklaması

Galatasaray, Younes Belhanda’nın Nice'e transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kulüp, Nice'in Belhanda’yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediğini fakat bunun kabul edilmediğini de belirtti.

Galatasaraydan Belhanda açıklaması

07 Eylül 2018 14:58

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

"Bazı medya organlarında Fransız Medyası kaynak gösterilerek, profesyonel sporcumuz Younes Belhanda’nın Nice Futbol Kulübü’ne transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır. Başkanımız Mustafa Cengiz ile Nice Futbol Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmamıştır. 

Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda’yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır. 

Medyamızın bazı kesimlerinde Galatasaray’ımızın başarılara yürüyüşünü engellemeye çalışan kişilerin, bu tip yalan haberleri kullanarak yaptıkları süfli ve pespaye yorum ve algı çalışmalarına karşı camiamızın, bu zorlu ve şampiyonluklarla taçlandırılacak yürüyüşünde her zamankinden daha dikkatli olması gerekmektedir."  

Etiketler: Belhanda, galatasaray

 

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