Diğer
Kategoriler

Galatasaray'dan devlet büyüklerine teşekkür mesajı

Galatasaray, amatör branşların gelişimine katkı sağlamak amacıyla çıkarılan 7103 sayılı kanun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ile TBMM yer alan milletvekillerine teşekkür etti.

Galatasaraydan devlet büyüklerine teşekkür mesajı

29 Mart 2018 17:33

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Devletimiz, tarihi bir karar alarak Türk sporu ve amatör kulüplere olan desteğini bir kez daha göstermiştir. Amatör branşların gelişimine katkı sağlamak amacıyla, 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' , Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Amatör sporcular için ödenen gelir vergisi tutarı, yeni düzenleme ile birlikte iade edileceğinden amatör branşlardaki kalıcı başarı daha mümkün hale gelecektir. Ülkemizin zor günlerinde birleştirici unsur olan spora katkıları, sadece spora değil, kadirbilir halkımıza da bir nefes olacaktır. Tasarının kanunlaşması sürecinde onay veren başta;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal olmak üzere, tasarının kanunlaşması sürecinde destek veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm milletvekillerimize teşekkür ederiz" denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç