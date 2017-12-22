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Galatasaray'dan Fatih Terim'in alacağı ücret için düzeltme

Galatasaray Kulübü, yeni Teknik Direktör Fatih Terim'in alacağı ücret ile ilgili düzeltme yaptı.

Galatasaraydan Fatih Terimin alacağı ücret için düzeltme

22 Aralık 2017 18:32

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fatih Terim'in alacağı ücret ile ilgili düzeltme yayımladı. Yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16.01'de 'Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında' konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir: Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir." 

Etiketler: Fatih Terim, galatasaray

 

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