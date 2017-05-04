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Galatasaray'dan Garry Rodrigues açıklaması

Galatasaray, Garry Rodrigues'in PAOK'a dönmek için sarı-kırmızılı kulübe talepte bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Galatasaraydan Garry Rodrigues açıklaması

04 Mayıs 2017 12:39

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerde ve internet sitelerinde yer alan futbolcumuz Garry Rodrigues’in eski takımı PAOK’a dönmek için kulübümüze talepte bulunduğuna dair iddialar içeren haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Galatasaray adına oynadığı için gurur dolu olduğunu her fırsatta dile getiren Garry Rodrigues’e aitmiş gibi yayımlanan başlıklara ve oyuncumuzun kulüpten ayrılmak istediği yönündeki haberlere itibar gösterilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: galatasaray PAOK, Garry Rodrigues


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