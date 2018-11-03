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Galatasaray'dan hakem açıklaması

Galatasaray'dan hakem açıklaması
Galatasaray'dan hakem açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle: "Hakemler de insandır, kamera başında da, çıplak gözle de hata yapabilirler. Bu olgu, büyük Galatasaray kültüründeki hoşgörüyle kabul görmüş bir gerçektir. Ancak bazı hakemler aynı takıma hata yapmayı alışkanlık haline getiriyor ve bunu da maalesef adalet(!) adına yapıyorlarsa; ya ezberleri yanlıştır, ya da art niyetlidirler.

Hakemler, adalet dağıtan hakimler değildir. 

Hakemler, fair-play (dürüst oyun) ruhuna uygun olarak; gördüğüne düdük çalan, adil, dürüst ve mert insanlardır. Hakemler ve Kurullar, olayları başlatan, tahrik eden, provoke edenler ile bu tahrike tepki vererek önlemeye çalışanları aynı kategoride görmemelidir. 

Kurullar, mağduru asıl suçlu gibi değerlendirmemelidir. 

VAR'lı ya da VAR'sız, özellikle Süper Kupa finalinden bu yana süregelen, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar Camiamızın sabrını taşırmıştır. 

Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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