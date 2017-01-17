Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaray’dan kahraman polisin kabrine ziyaret

Galatasaray’dan kahraman polisin kabrine ziyaret

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta karşılaşması için Elazığ’da bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri; İzmir’deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i mezarı başında andı.

Galatasaraydan kahraman polisin kabrine ziyaret

17 Ocak 2017 14:45

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu’nun katıldığı kabir ziyaretinde 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, "Fethi kardeşimiz, ülkesi için, vatanı için şehit olmuş, yüzlerce kişinin hayata bağlama uğruna canını feda etmiştir. Elimiz kesildiği vakit canımız yanıyor. Fethi kardeşimiz ise gözünü kırpmadan, bu ülkeyi bölmek isteyen bana göre insan olmayan hainlere karşı canını feda etti. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Benim için çok anlamlı ziyaret. Konya maçında oğlu Burak Tolunay ile tanıştık. Güzel bir Galatasaraylı. Kardeşimizin her türlü eğitim masrafını ve ekonomik olarak rahat edeceği ortamı aileye sunacağız" dedi.

ŞEHİDİN AİLESİNE SAHİP ÇIKTILAR

Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ise Fethi Sekin’in büyük bir mertebeye çıktığını kaydederek, "Belki acıyı dindirmeyecek ama ailesi için başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuzun kararı gereği Burak Tolunay’ı Galatasaray altyapısına almak istiyoruz. Ailesi ve kendisi için de bir daire tahsis ediyoruz. Eğitimini de karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu da, "Kardeşimizin sayesinde birçok ocak sönmedi. Kelimelerin artık ağızdan dökülemeyeceği durumdayız. Oğluna babasızlığı hissettirmemeye çalışacağız. Evi hazır zaten; okulu da hazır. İstanbul’a gelecek, kucak açacağız" şeklinde konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!