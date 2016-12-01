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Galatasaray’dan Kansersiz Yaşam Derneği’ne destek

Galatasaraylı futbolculardan kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Cenk Gönen Kansersiz Yaşam Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.


01 Aralık 2016 16:30

Beşiktaş’taki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte futbolcular kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu. Çocuklar, hayranı oldukları futbolcularla fotoğraf çektirirken, yarım saat süren etkinlikte minyatür kalede şut ve penaltı atışı yapıldı.
Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Kaymaz’ın çağrısı ile düzenlenen bu organizasyona sarı-kırmızılı futbolcular dışında Galatasaraylı ünlüler Mustafa Ceceli ve Ceyhun Yılmaz da katıldı. Ayrıca Medipol Başakşehir’den Volkan Babacan ve Bekir İrtegün de organizasyonda yer aldı.
 

Etiketler: galatasaray, Kansersiz Yaşam Derneği


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