Beşiktaş’taki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte futbolcular kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu. Çocuklar, hayranı oldukları futbolcularla fotoğraf çektirirken, yarım saat süren etkinlikte minyatür kalede şut ve penaltı atışı yapıldı.

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Kaymaz’ın çağrısı ile düzenlenen bu organizasyona sarı-kırmızılı futbolcular dışında Galatasaraylı ünlüler Mustafa Ceceli ve Ceyhun Yılmaz da katıldı. Ayrıca Medipol Başakşehir’den Volkan Babacan ve Bekir İrtegün de organizasyonda yer aldı.

