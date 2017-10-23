Galatasaray'dan koreografi açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında dün oynanan Fenerbahçe derbisinde yapılan koreografi ile ilgili bir açıklama yayımladı. Söz konusu koreografide Rocky Balboa'nın görselinin yanında yer alan 'Ayağa Kalk' yazısının FETÖ ile ilişkilendirilmesine tepki gösterilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray taraftarı; kurucumuz Ali Sami Yen'den Metin Oktay'a; Gündüz Kılıç'tan Greame Souness'a; Avrupa'nın yeniden fethinin resmedildiği Fatih Sultan Mehmet'ten Aslan karakterine, Fatih Terim'den Setrak Dede'ye; Godfather'dan Fred Çakmaktaş'a kadar uzanan ve tüm dünyaya örnek olan koreografiler zincirine bir yenisini 22 Ekim 2017 Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde ekledi... Her zaman olduğu gibi gerekli tüm resmi makamlardan onay alınarak Türk Telekom Stadyumu bir görsel şölene daha tanıklık etti.

Geçmişte olduğu gibi, dünyanın önde gelen taraftar grupları ve uluslararası medya organları günlerce, hatta haftalarca emek harcanarak hazırlanan bu "Rocky" koreografisinden övgüyle bahsetti.

Ancak... Masabaşı oyunlarında doktora yapanların yıllardır süregelen itibarsızlaştırma çabası derbi maçtan sonra yine hortladı... 2017-2018 sezonunun tek namağlup takımını aşağı çekmek isteyenlerin sinsi emelleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Biz yapılmak istenenin ne olduğunun farkındayız! Derbi öncesinden sonuna kadar televizyon programlarındaki kuklalardan, gazete sütunlarındaki piyonlara ve sosyal medyadaki tetikçilere kadar algı oluşturularak asıl gündem olması gereken hadiseler görmezden gelinmektedir.

Mayıs 2017'de Bursa'da açılan "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" pankartından yola çıkarak hazırlanan, sayısız ödül almış "Rocky" filminin temasının işlendiği görsel şölen zavallıca çarpıtılmaya çalışılmaktadır. Aylardır Galatasaray tribünlerinde olan bir pankartın, kimsenin hayalinden geçemeyecek bir koreografiyle sunulmasını aşağılık terör örgütüne bağlayıp bu görsel muhteşemlikte bile o terör örgütünün reklamını yapan; koreografi bahane edilerek yine aşağılık terör örgütünün eli kanlı lideriyle Galatasaray ismini yan yana getirmeye çalışan hangi kurum, hangi kişi, hangi sosyal medya hesabı varsa her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."