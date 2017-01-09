Antalya Belek’teki kamp çalışmalarını bitiren sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Suudi Arabistan’da El İttifak ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazandı.

İlk yarı 20. dakikada Mohammed Kanoo ve 25. dakikada Saleh Al Jamaan’ın attığı gollerle El İttifak’ın 2-0 ’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf yine El İttifak olurken, 70. dakikada Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi skoru 3-0’a getirdi. Galatasaray adına tek golü ise 81. dakikada Bruma attı.

KALEDE GENÇ BATUHAN

Sarı-kırmızılı takımın El İttifak ile oynadığı hazırlık maçında kale 17 yaşındaki Batuhan Şen’e emanetti. Muslera, Cenk ve Eray’ın sakatlanmasının ardından Antalya’daki kampa çağrılan genç futbolcu, bu maçta da eldivenleri giyen isim oldu.