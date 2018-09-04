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Galatasaray'dan milli takımlara 8 futbolcu

Galatasaray Futbol Takımı'ndan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Muslera, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli milli davet aldı.

Galatasaraydan milli takımlara 8 futbolcu

04 Eylül 2018 15:42

Spor Toto Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan fakat 4. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da 8 futbolcu ulusal takımlarından davet aldı. Serdar Aziz, Ömer Bayram ve Emre Akbaba, Rusya ve İsveç maçları için A Milli Futbol Takımı'nda yer alacak. Fernando Muslera Uruguay, Martin Linnes Norveç, Henry Onyekuru Nijerya, Younes Belhanda Fas, Sofiane Feghouli de Cezayir Milli Takımı’na çağrıldı.
A Takım futbolcularının yanı sıra alt yapıdaki futbolcular da U19 Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Bekir Melih Gökçimen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol, U19 Milli Takımı'nın Rusya'da katıldığı Valentin Granatkin Turnuvası'ndaki kadrosunda yer aldı.  

 

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