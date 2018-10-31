Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Derbide kimler oynayabilecek?

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından öncesinde sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Emre Akbaba'nın bildiği gibi ayağında bir kırık olduğunu hatırlatan İnce, "Şu anda ayağında bir alçı var. O alçı yaklaşık 6-7 hafta daha ayağında kalacak. Alçı çıktıktan sonra kendisinin rehabilitasyonuna başlayacağız. Emre'nin daha zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

"Nagatomo'nun 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak"

Schalke 04 maçında sakatlanan Yuto Nagatomo'nun sakatlığının futbolda çok sık rastlanan bir durum olmadığını açıklayan Doktor İnce, "Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri \%70'e yakın bir seviyede söndü. O gece sponsor hastanemizin yardımlarıyla yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattı bu sakatlığı. Şu anda Yuto ameliyatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha sonrasında durumuna göre neler yapabileceğimize bakacağız. Ameliyat kararını bu kadar çabuk vermemizin sebebi de iyileşme döneminin mümkün olduğu kadar kısa sürmesini hedeflememizdi. Şu an için gayet iyi bir durumda. Yuto'nun beklenenden çok daha önce yeşil sahalara döneceğini umut ediyorum" diye konuştu.

"Belhanda ve Linnes'in oynaması kuvvetli"

Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesinden dolayı oyundan çıkan Younes Belhanda'nın kontrollerinin yapıldığını ifade eden Yener İnce, "Yapılan testlerde bir sıkıntı çıkmadı. Martin Linnes'in de ayağına aldığı darbeden sonra hemen tedavisine başlandı. Bu iki oyuncumuzun önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri kuvvetle muhtemel" dedi.

Fernando derbide yok

Brezilyalı futbolcu Fernando'nun Fenerbahçe'ye karşı oynamasının müsait olmadığını açıklaya İnce, "Onun sağ üst arka adalesinde bulunan yırtık, diğer oyuncularımızın sakatlıklarından biraz daha farklı. Onun tedavisinin diğer oyuncularımızdan biraz daha uzun sürmesini bekliyorum. Zaten hatırlarsanız Onyekuru, Feghouli ve Fernando sakatlandıkları anda iyileşmelerinin 3-4 hafta sürebileceğini söylemiştim. Şu anda sakatlıklarının üzerinden 10-11 gün geçti, bu oyuncuların hemen dönmesini beklemek çok iyimserlik olur. Fernando'nun şu an için sakatlıktan hemen dönme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Maç saatine kadar da tedavisine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru yarınki test idmanından sonra belli olacak"

Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru'nun maçta oynayıp oynamayacakları yarınki test idmanlarından sonra belli olacağını söyleyen Yener İnce, "Şu anda kesin oynayacaklar veya oynayamayacaklar diyebileceğimiz bir konumda değiliz. Ancak sakatlıktan bu kadar çabuk dönerlerse beklenen süreden çok daha kısa sürede dönmüş olacaklar. Zaten biz de bunun için buradayız ve bunun için çalışıyoruz. En kısa zamanda bu oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde daha net bilgileri sizinle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.