Diğer
Kategoriler

Galatasaray'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü, dün Diyarbakır’da teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucunda şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaraydan şehit askerler için başsağlığı mesajı

02 Ağustos 2017 12:25

Galatasaray Kulübü, dün Diyarbakır’ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında, teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucunda şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "1 Ağustos günü, Diyarbakır’ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında, teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucunda, Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal şehit olmuştur. U12 Futbol Takımı oyuncularımızdan Mustafa Berke Çelik’in amcası olan, 3 çocuk babası, 1979 Erzincan doğumlu Diyarbakır Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanı şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik’in cenazesi, bugün Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta defnedilecektir. Galatasaray Spor Kulübü olarak yüce Türk milletine ve yakınlarına baş sağlığı, kederli ailelerine sabır diliyoruz” denildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!