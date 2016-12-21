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Galatasaray'dan Şehmus için taziye mesajı

Amedspor'lu oyuncu Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi üzerine Galatasaray taziye mesajı yayınladı.

Galatasaraydan Şehmus için taziye mesajı

21 Aralık 2016 11:52

İki gündür haber alınamayan Amedspor'un tecrübeli oyuncusu Şehmus Özer'in trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Galatasaray, resmi internet sitesinden taziye mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Amed Sportif'in takım kaptanı Şehmus Özer'in, Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Yıllardır alt liglerde futbolseverlerin gönlünü kazanan Şehmus Özer, Erganispor'da başladığı profesyonel kariyerinde sırasıyla Malatya Belediyespor, Malatyaspor, Kayseri Erciyesspor, Gümüşhane Doğanspor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdman Yurdu, Akhisar, Şanlıurfaspor, Diyarbakır BBSK ve Amed formalarını giydi. 36 yaşına kadar 400'ün üstünde resmi maça çıkan Şehmus 100'ün üzerinde gol kaydetmişti. Şehmus, takımımıza karşı 2014-15 sezonunda Amed formasıyla Türkiye Kupası'nda mücadele etmiş; 2008-09'daki yine bir Türkiye Kupası maçında Altay formasıyla filelerimizi havalandırmıştı.
Genç yaşında aramızdan ayrılan merhum Şehmus Özer’e Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve Amed Sportif camiasına başsağlığı dileriz."

Etiketler: galatasaray


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